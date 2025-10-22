search
Justiça

MP da Itália dá parecer favorável à extradição de Carla Zambelli

Não há prazo para a Justiça italiana decidir a questão


Agência Brasil Por Agência Brasil em 22/10/2025 - 17:49

Zambelli extradição
MP da Itália dá parecer favorável à extradição de Carla Zambelli (Foto: Lula Marques/Agência Brasil)

O Ministério Público da Itália emitiu nesta terça-feira (22) parecer favorável à extradição da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP).

A informação foi confirmada pela Advocacia-Geral da União (AGU). O órgão atua no pedido de extradição feito pelo governo brasileiro às autoridades italianas.

Não há prazo para a Justiça italiana decidir a questão.

Em julho deste ano, Zambelli foi presa em Roma, capital da Itália, onde tentava escapar do cumprimento de um mandado de prisão emitido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Por ter dupla cidadania, Zambelli deixou o Brasil em busca de asilo político em terras italianas após ser condenada pelo STF a 10 anos de prisão pela invasão ao sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ocorrido em 2023.

De acordo com as investigações, Zambelli foi a autora intelectual da invasão para emissão de um mandato falso de prisão contra Alexandre de Moraes. Segundo a apuração, o hackeamento foi executado por Walter Delgatti, que também foi condenado e confirmou ter realizado o trabalho a mando da parlamentar.

Após a fuga para a Itália, o governo brasileiro solicitou a extradição da deputada para o Brasil. O pedido de extradição de Carla Zambelli foi oficializado no dia 11 de junho pelo STF. Em seguida, o pedido foi enviado pelo Itamaraty ao governo italiano.

Na Câmara, Zambelli é alvo de um processo de cassação do mandato.

Moraes esclarece alcance de decisão e Ifag anuncia retomada de obras rodoviárias

Agência Brasil

A Agência Brasil é uma agência de notícias brasileira fundada em 10 de maio de 1990 pelo Governo Collor e atualmente é pertencente à Empresa Brasil de Comunicação que administra o conglomerado de mídia do Governo Federal Brasileiro.

Leia também

Governo lança programa para fortalecer guardas municipais
Justiça

Governo lança programa para fortalecer guardas municipais

22/10/2025
STF trama golpista
Justiça

Por 4 votos a 1, STF condena sete réus do Núcleo 4 da trama golpista

22/10/2025
STF aborto
Justiça

STF derruba decisão de Barroso que autoriza enfermeiros a fazer aborto

20/10/2025
Advogado constitucionalista Matheus Costa
Justiça

Decisão sobre Fundeinfra segue nas mãos do STF, que pode manter ou revogar liminar

19/10/2025
Polícia Civil desarticula esquema de venda de CNHs falsas em Goiás
Justiça

Polícia Civil desarticula esquema de venda de CNHs falsas em Goiás

15/10/2025
desfile Goiânia
Cidades

Desfile cívico-militar altera trânsito na Avenida 24 de Outubro para comemoração dos 92 anos de Goiânia

22/10/2025
cívico-militar
Cidades

Câmara aprova criação do Programa Escola Cívico-Militar em Goiânia

22/10/2025
Zambelli extradição
Justiça

MP da Itália dá parecer favorável à extradição de Carla Zambelli

22/10/2025
Imagem captada da transmissão ao vivo do evento de filiação
Poder

Marconi Perillo falta a ato de filiação de Ciro Gomes ao PSDB

22/10/2025
Pesquisa