MP denuncia analista de TI por estupro e cárcere privado

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) ofereceu denúncia contra o analista de TI Daniel Moraes Bittar, de 42 anos, e contra a namorada dele, Geisy Souza, de 22, pelos crimes de estupro, cárcere privado, dano, ameaça e registro e compartilhamento de cena de sexo com criança. O casal é acusado de seqüestrar uma criança de 12 anos na porta da escola, em Luziânia, e mantê-la por pelo menos 11 horas na casa do criminoso, na Asa Norte, em Brasília, onde os demais crimes ocorreram.

A promotora de Justiça Carolina Moura Cavalcante, da Promotoria de Defesa da Infância e da Juventude, pediu ainda que Daniel seja condenado ao pagamento de indenização de R$ 100 mil à vítima, por danos morais e materiais.

De acordo com a polícia, dopada por Geisy, a menina foi colocada na mala do carro do criminoso e levada ao apartamento dele. Exame do Instituto Médico-Legal comprovaram que houve crime sexual. O laudo apontou ainda várias queimaduras, algumas graves, pelo corpo da vítima, que foi encontrada pelos policiais algemada pelos tornozelos a uma cama. No local foram encontrados máquinas de choque, câmeras e um galão com gasolina.