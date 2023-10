MP denuncia médico por homicídio culposo de paciente idosa

O Ministério Público de Goiás ofereceu denúncia contra um médico em Goiânia pelo homicídio culposo de uma paciente idosa. Ela foi submetida a cirurgia plástica, sem que estivesse em condições clínicas para realizar o procedimento. O fato aconteceu no dia 19 de abril.

Segundo a denúncia realizada pelo promotor de Justiça Daniel Roberto Dias do Amaral, o médico agiu com imperícia e negligência provocando a morte da mulher e deixando de prestar socorro a ela.

De acordo com a apuração, a vítima procurou o denunciado no Hospital Goiânia Leste para realizar uma cirurgia estética. Após a consulta e realizados os exames solicitados pelo médico, constatou-se que a mulher era pré-diabética, hipertensa e usava hormônio tiroidiano. Ainda assim, e, de acordo com o promotor, desconsiderando o risco, o médico fez a cirurgia.

Um dia depois do procedimento, o denunciado passou no quarto da vítima e lhe deu alta. Já em casa, ela começou a ter complicações, ficando debilitada, situação que foi tida como normal pelo médico, após ser procurado, relata a denúncia.

Como a situação não melhorava, o médico orientou suspender todos os remédios, o que fez o quadro piorar, mas, mesmo procurado, o denunciado não sugeriu o seu retorno ao hospital, tendo a vítima morrido por alterações relacionadas à cirurgia, mais especificamente por tromboembolismo pulmonar.