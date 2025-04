Seis meses após ser derrotado na eleição para a Prefeitura de São Paulo, o coach goiano Pablo Marçal (PRTB) voltou ao centro de uma nova controvérsia judicial. Desta vez, o Ministério Público de São Paulo (MPSP) apresentou uma denúncia criminal por difamação contra ele, em razão de declarações ofensivas feitas à deputada federal Tabata Amaral (PSB), durante a campanha de 2024.

A denúncia foi protocolada nesta segunda-feira (14/4), com base em entrevista concedida por Pablo Marçal no dia 4 de julho do ano passado. Na ocasião, o ex-candidato afirmou que Tabata teria abandonado o pai, então dependente alcoólico e em estado terminal, para estudar nos Estados Unidos. “Eu também tive um pai que foi alcoólatra, mas a família ajudou ele e ele deixou o alcoolismo. O pai dela, ela foi para Harvard e o pai dela acabou morrendo. Igual imagino o que ela pode fazer com o povo de São Paulo”, disse.

O promotor de Justiça Cleber Masson acusa Pablo Marçal de ter praticado crime de difamação, cuja pena prevista é de até um ano de detenção. O caso pode ser agravado por dois fatores: o fato de a vítima ser funcionária pública no exercício do mandato e a ampla divulgação do conteúdo, que teve mais de 850 mil visualizações nas redes sociais.

Além da responsabilização criminal, o MP também pediu que Pablo Marçal seja condenado a indenizar Tabata por danos morais. O valor será definido em eventual sentença. A deputada federal se manifestou por meio de nota. “(Marçal) teve uma atitude covarde ao usar a história de uma pessoa que eu amo tanto, que é o meu pai, com a única finalidade de ferir a minha reputação para obter vantagens na disputa eleitoral. O que sobrou de sua trajetória política são processos na Justiça Eleitoral