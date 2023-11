MP investiga grupo que pratica usura e lavagem de dinheiro

O Ministério Público de Goiás cumpriu, na última terça-feira (14), três mandados de busca e apreensão em Goiânia, em apoio à Operação Engenho , realizada pelo MP do Paraná.

O objetivo da operação é apurar uma organização criminosa atuante em Goiás, São Paulo e Santa Catarina, que pratica usura (cobrando juros acima dos limites legais), tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo e lavagem de dinheiro.

De acordo com as investigações, iniciadas em 2022, um dos maiores traficantes de Londrina comandava um grande esquema de lavagem do dinheiro oriundo do comércio ilegal de entorpecentes, operacionalizado com agiotagem, uso de “laranjas” para movimentação de aproximadamente R$ 400 mil por semana, além de aquisição de imóveis em nome de terceiros.

No total, o Núcleo de Londrina do Gaeco do MPPR deu cumprimento a 93 mandados de busca e apreensão e 17 mandados de prisão temporária. Os mandados foram expedidos pela Vara Criminal de Cambé (PR), que determinou ainda o sequestro de 12 imóveis.

Os locais de cumprimento dos três mandados em Goiás foram residências e empresa de pessoas supostamente ligadas à atividade de lavagem de capitais do grupo criminoso.