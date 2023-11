MP realiza audiência em Formosa sobre a Equatorial

O Ministério Público de Goiás realizou, nesta segunda-feira (06), a primeira audiência pública para ouvir consumidores que tiveram prejuízos com o fornecimento de energia elétrica no Estado, por meio da Equatorial.

Ao longo de mais de duas horas de audiência, os participantes relataram a precariedade do serviço e os prejuízos materiais e emocionais que têm enfrentado com a prestação inadequada do fornecimento de energia.

Segundo o promotor Douglas Chegury, o objetivo da audiência foi de dar início à instrução de um procedimento criminal instaurado pela 3ª Promotoria de Justiça da comarca, que apura possível prática do crime de fraude a licitações em razão da prestação inadequada do serviço contratado.