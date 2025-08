MP realiza concurso para 37 vagas de promotor em Goiás

Foi publicado nesta segunda-feira (4/8), no Diário Oficial do Ministério Público de Goiás (Edição 3.971), ato do procurador-geral de Justiça (Ato PGJ nº 60/2025) determinando a abertura de concurso público para ingresso na carreira do MPGO. O certame, que terá edital publicado nas próximas semanas, será destinado ao provimento de 37 vagas de promotor de Justiça substituto.

O procurador-geral de Justiça de Goiás, Cyro Terra Peres, anunciou, durante a 11ª Sessão Ordinária do Conselho Superior do MP (CSMP), a publicação do ato e as providências iniciais para encaminhamento da minuta de edital ao colegiado e a expedição de ofício ao presidente do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) e ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO) para indicação de representantes e suplentes que integrarão a comissão do concurso para promotor.

Conforme destacado no ato, a realização do concurso visa atender à necessidade de prover os cargos vagos de promotor, de forma a “possibilitar o regular funcionamento e a continuidade dos serviços prestados pela instituição”. A realização do certame, informa o ato, leva ainda em consideração o resultado do estudo de impacto orçamentário e financeiro realizado, que demonstra a compatibilidade das despesas decorrentes da reposição do quadro de membros do Ministério Público com a Lei de Responsabilidade Fiscal.

O último concurso realizado pelo MPGO – o 62º na história da instituição – teve o edital publicado em outubro de 2023 e resultou no ingresso de 49 membras e membros nos quadros da instituição.

