search
Justiça

MPGO pede que Justiça mantenha decisão contra cobrança extra no Prime Vídeo

Promotor Élvio Vicente da Silva defende que decisão que proíbe cobrança extra no Prime Vídeo seja mantida e que inclusão de anúncios prejudica consumidores e viola boa-fé


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 30/08/2025 - 11:20

MPGO pede que Justiça mantenha decisão contra cobrança extra no Prime Vídeo
Promotor afirma que inclusão de anúncios é “imposição disfarçada” e prejudica consumidores (Foto: Reprodução)

O Ministério Público de Goiás (MPGO) pediu que a Justiça mantenha a decisão que considerou abusiva a cobrança feita pela Amazon para retirar anúncios do Prime Vídeo. A empresa passou a incluir propagandas durante filmes e séries e a cobrar R$ 10 a mais para remover os anúncios, mesmo para clientes antigos que já pagavam pelo serviço sem interrupções.

Em primeira instância, a Justiça determinou que a Amazon voltasse a oferecer o serviço sem anúncios para esses consumidores, sem cobrança extra, e devolvesse o valor pago a mais, com correção e juros.

A Amazon recorreu e conseguiu suspender temporariamente a decisão até o julgamento final. Nas contrarrazões, o promotor de Justiça Élvio Vicente da Silva destacou que “a Amazon aguardou deliberadamente a fidelização da base de usuários para implementar mudança prejudicial, constituindo abuso de posição dominante e violação da boa-fé”.

Segundo ele, a inclusão de propagandas “altera substancialmente a experiência do consumidor, que contratou um serviço sem interrupções e passou a receber um produto diferente do que foi contratado”.

O MPGO defende que a alternativa oferecida pela empresa, “aceite os anúncios, pague mais ou saia”, não representa uma escolha verdadeira, mas sim “uma imposição disfarçada” que prejudica quem já havia pago pelo serviço sem propagandas.

Agora, o Tribunal de Justiça de Goiás vai decidir se mantém ou não a sentença original.

A assessoria de imprensa da Prime Video foi procurada, mas ainda não respondeu. O espaço segue aberto para manifestação.

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Carla Zambelli
Justiça

Justiça da Itália mantém prisão de Carla Zambelli

28/08/2025
Zambelli presa Roma
Justiça

Zambelli segue presa na Itália após nova audiência sobre extradição

27/08/2025
MP vai à Justiça para obrigar Prefeitura de Goiânia a nomear professores concursados
Justiça

MP vai à Justiça para obrigar Prefeitura de Goiânia a nomear professores concursados

26/08/2025
STF julgamento Bolsonaro
Justiça

STF abrirá credenciamento para acompanhar julgamento de Bolsonaro

26/08/2025
Prazo para fim de contratos temporários na Semad é definido em mesa técnica do TCE-GO
Justiça

Prazo para fim de contratos temporários na Semad é definido em mesa técnica do TCE-GO

22/08/2025
MPGO pede que Justiça mantenha decisão contra cobrança extra no Prime Vídeo
Justiça

MPGO pede que Justiça mantenha decisão contra cobrança extra no Prime Vídeo

30/08/2025
Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Poder

Moraes manda vistoriar carros e área externa da casa de Bolsonaro

30/08/2025
Prefeito Sandro Mabel defende expansão da grama sintética por economia e menor impacto no trânsito
Cidades

Vereador apresenta projeto para proibir grama sintética em áreas públicas de Goiânia

30/08/2025
Operação identifica 28 postos de combustíveis ligados ao PCC em Goiás; confira a lista
Cidades

Operação identifica 28 postos de combustíveis ligados ao PCC em Goiás; confira a lista

30/08/2025
Pesquisa