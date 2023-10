Mulher é presa em flagrante ao tentar matar desafeta em Guapó

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Guapó, prendeu em flagrante ontem uma mulher de 35 anos, suposta autora de crime de homicídio tentado. Segundo o apurado, autora e vítima têm uma inimizade antiga por causa de um ex-namorado de ambas.

Ontem a vítima estava em via pública, quando foi atacada pela autora com um facão. Após a intervenção de populares, conseguiu-se deter a suposta autora, que momentos depois, também com o facão, foi à residência da vítima, que não estava em casa. A mulher foi presa após diligências da PCGO, bem como apreendida a arma do crime.