Mulher é presa em flagrante por abandonar e maltratar pai idoso

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento a Pessoa Idosa de Goiânia (Deai), prendeu, ontem, no Setor Castelo Branco, em Goiânia, durante a VII fase Operação Desumanus, uma mulher de 42 anos de idade, por maus-tratos e abandono de incapaz, perpetrados em face de seu pai, um idoso de 65 anos de idade.

A Deai tomou conhecimento, por meio de notícia crime anônima, de que a autora teria abandonado o pai. Segundo relato, a mulher não comparecia à residência do idoso há mais de um mês para prestar cuidados básicos como alimentação, banho e higienização do local.

A equipe de agentes de polícia destacada para o caso compareceu ao endereço informado e encontrou o idoso no chão, em meio às suas fezes e urina, sem alimentação e completamente abandonado.

Os vizinhos foram interpelados pelos policiais e foram uníssonos em dizer que a vítima dificilmente recebe a visita da filha, que, vez ou outra, manda marmitas para serem servidas ao idoso, às vezes, com comida já imprópria para o consumo.

Foi apurado ainda que o cartão de recebimento de proventos do idoso estaria com a autuada, e que ela teria feito empréstimos por meio da conta do pai. Além disso, a equipe verificou que a vítima havia recebido alta recente de UTI, após internação por falta de alimentação.

As equipes diligenciaram, então, até o trabalho da autora, onde deram voz de prisão para ela.