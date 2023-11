Mulher morre em acidente na GO-230, em Mimoso de Goiás

Uma mulher que não teve a identidade revelada morreu em um acidente de trânsito, nesta terça-feira (15), na GO-230, em Mimoso de Goiás.

De acordo com o corpo de bombeiros, o carro em que ela dirigia teria saído da pista e colidido contra com uma árvore. A mulher ficou presa às ferragens e não resistiu aos ferimentos. Uma criança que estava no veículo foi socorrida pelo Samu.