Mulher vai buscar cesta básica e entrega carta pedindo ajuda

Uma mulher de 30 anos procurou a Secretaria de Assistência Social de Valparaíso de Goiás para pedir ajuda contra as agressões vividas em casa. De acordo com a Polícia Militar, ela chegou no local dizendo que queria se cadastrar para receber uma cesta básica.

Acompanhada pelo marido, a vítima aproveitou um momento de distração do homem e entregou ao atendente uma carta informando que estava em um relacionamento abusivo e que era agredida, mantida em casa e ameaçada.

Ao receberem a carta, os servidores da secretaria chamaram as polícias Civil e Militar e o homem foi preso em flagrante. Ele foi levado para o presídio da cidade.