Durante a audiência da CPI das Bets nesta terça-feira (13), o senador Jorge Kajuru (PSB-GO) fez uma enfática defesa da influenciadora Virginia Fonseca, que compareceu ao Senado para prestar esclarecimentos a convite da comissão. A convocação foi feita pela relatora da CPI, senadora Soraya Thronicke (União-MT).

Amigo pessoal do cantor Leonardo, sogro de Virginia, Kajuru criticou insinuações sobre o envolvimento da influenciadora com plataformas de apostas. “Agora a gente não pode questionar uma pessoa da integridade da Virginia e da história familiar dela. Ela não é dona de Bet. Se alguém provar que a Virgínia é dona de Bet, eu, Kajuru, renuncio ao meu mandato”, afirmou o parlamentar, em tom categórico.

Virginia, casada com o cantor Zé Felipe, também recebeu o apoio do sogro, que a acompanhava no plenário. Em meio ao tom mais leve da sessão, ela chegou a brincar com o senador. “Se ele perder o mandato e os empregos, vai morar lá em casa”, disse, arrancando risos dos presentes. “Agora ele ganhou abrigo”, comentou um colega de comissão.