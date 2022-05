Nascem primeiras gêmeas no novo Centro Obstétrico do Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano

Na madrugada desta quarta-feira (25/05), nasceram as irmãs Maria e Izís no recém-inaugurado Centro Obstétrico do Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN). A chegada das pequenas foi celebrada por toda a equipe da unidade, pois foi o primeiro nascimento de bebês gêmeos do complexo.

O parto foi realizado por meio de uma cesariana de emergência, mas tanto as recém-nascidas como a mãe estão bem e já foram transferidas para o também novo alojamento conjunto da unidade. Conhecido popularmente por maternidade, o espaço conta com mais de 30 leitos disponíveis à população do Estado de Goiás.

A pequena Maria nasceu com 2.290kg, enquanto sua irmã Izís pesa 2.570 KG. As gêmeas tiveram apenas um minuto de diferença de um parto para o outro. A primeira recém-nascida veio ao mundo às 02h29min e a segunda às 02h30. No HCN, a família recebeu todo o suporte e a cirurgia cesariana foi realizada com muita segurança. Tanto a mãe como as bebês puderam contar com toda a estrutura, equipe e tecnologia necessárias.

“O Centro Obstétrico está pronto e preparado para partos de alto risco. Então, após serem reguladas via complexo, imediatamente já reservamos, inclusive, os leitos da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal – UTI Neonatal. Porém, neste caso, as bebês nasceram em ótimas condições de saúde e foram mantidas ao lado da família durante todo o tempo”, destaca a enfermeira coordenadora do novo setor do HCN, Larissa Nolasco.

Regionalização da saúde

Vale reforçar que essa situação mostra como a iniciativa de regionalização da saúde, proposta do Governo Estadual, tem funcionado bem e atendido a diversas situações emergenciais na região. Antes da implementação, muitos munícipes que precisavam de auxílio médico de urgência e emergência viajavam até quatro horas para conseguir atendimento adequado.

Novos setores

Os novos espaços do HCN, inaugurados neste mês, contam com alta tecnologia e toda estrutura necessária para atender a recém-nascidos de alto risco. A UTI Neonatal é composta por 10 leitos. Integrada ao espaço, passou a funcionar a Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais (UCIN), com mais cinco acomodações. Já o novo Centro Obstétrico é estruturado com salas de partos normais e cesarianas.

“Trabalhamos sempre para oferecer o melhor atendimento aos pacientes. Hoje, sem dúvida, o HCN faz toda a diferença na assistência à saúde de toda a população do Estado de Goiás”, finaliza Getro de Oliveira Pádua, diretor-geral do Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento (Imed), organização social que administra o hospital.