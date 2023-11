Natal do Bem 2023 recebe 175 mil pessoas nos primeiros 10 dias de festa

Promovido pelo Governo do Estado, por meio da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e do Goiás Social, o Natal do Bem recebeu 175 mil visitantes nos primeiros 10 dias de festa, em Goiânia. Neste ano, o evento se consolida como o segundo maior do país na temática natalina e espera receber um milhão de pessoas até o dia 6 de janeiro. O Natal do Bem faz parte das ações do Goiás Social e funciona de terça a sexta-feira, das 18h às 23h e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 23h.

Montada no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), a estrutura conta com mais de dois milhões de pontos de luz e leva a magia e o encanto do Natal às famílias goianas sem nenhum custo. Além disso, há 7 mil vagas de estacionamento gratuitas e linhas de ônibus exclusivas para o evento, saindo dos terminais Praça da Bíblia e Isidória em direção ao CCON.

“É uma alegria saber que nos primeiros 10 dias do Natal do Bem nós já recebemos mais de 175 mil pessoas. Eu fico encantada de ver o brilho nos olhos dessas crianças que passam por aqui, são elas que fazem tudo valer a pena”, destaca a presidente de honra da OVG e coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado.

Destaque nacional

Instalado num dos principais pontos turísticos de Goiânia e considerado o maior evento natalino de viés solidário do Brasil, o Natal do Bem tem se destacado nacionalmente com diversas apresentações de teatro, música, canto, dança e corais, além da decoração com mais de dois milhões de pontos de luz e uma árvore de 40 metros de altura. A cada dia de festa, o Papai Noel e os personagens natalinos percorrem todo o espaço, interagindo com as crianças e fazendo desta grande festa algo inesquecível.

Neste ano, entre os visitantes, esteve a apresentadora do programa Encontro, da TV Globo, Patrícia Poeta. Ao percorrer os cenários do Natal do Bem, a ex-apresentadora do Fantástico e do Jornal Nacional comentou sobre a beleza da decoração. “Tudo muito lindo, encantador”.

Além dela, Maria Eduarda, 7 anos, moradora de Goiânia, também fez questão de mobilizar a família para que todos conhecessem o Natal do Bem. “Eu chamei a mamãe e falei pra ela que a gente não poderia perder. Ainda bem que a gente veio, é tudo muito lindo”.

Ao longo da festa, 400 apresentações serão realizadas pelos mais de 30 mil metros do complexo natalino, divididos entre as vilas do Papai Noel, de brinquedos, gelada, gastronômica, carrossel, palácio da música, coreto e esplanada. Todos os espaços e ambientes, recebem um conjunto de elementos visuais, auditivos e táteis, além de rampas de acesso para transformar as atrações em opções acessíveis a todos os públicos.