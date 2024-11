Natal do Bem 2024 amplia acesso com nova entrada pela BR-153

O Natal do Bem 2024 apresenta novidades para facilitar o acesso dos visitantes, incluindo uma nova entrada pela BR-153. Este ano, o evento conta com seis áreas de estacionamento, sendo duas próximas à rodovia federal, oferecendo 12 mil vagas rotativas e gratuitas. Para acessar o Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON) pela BR-153, basta seguir pela marginal no primeiro ponto de acesso próximo à Universidade Paulista (Unip), virar à direita na Rua Recife/Araxá, fazer o retorno, virar à direita na Alameda Barbacena e, por fim, virar à esquerda na Rua 106.

Além disso, é possível chegar pela GO-020, seguindo pela Avenida Doutor José Hermano até os estacionamentos próximos ao CCON. Equipes técnicas estarão disponíveis para orientar os visitantes em todos os acessos, que também contam com pontos de embarque e desembarque para transporte por aplicativos.

Para quem utiliza transporte coletivo, o evento oferece duas linhas exclusivas e gratuitas, com embarques no Deck Sul 1 do Flamboyant Shopping e na Praça Cívica, em frente ao Museu Zoroastro. As linhas operam de terça-feira a domingo, das 18 às 23 horas. Já a Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (RMTC) mantém duas linhas regulares, a 990 (Terminal Praça da Bíblia) e a 991 (Terminal Isidória), atendendo ao local do evento.

O Natal do Bem é organizado pelo Governo Estadual, em parceria com o Goiás Social e a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG). O evento, que ocorre até 5 de janeiro, de terça-feira a domingo, das 18 às 23 horas, possui um espaço de mais de 30 mil metros quadrados, quase três milhões de pontos de luz e uma Árvore de Natal de 40 metros de altura. Mais de 1,5 milhão de visitantes são esperados para conferir as mais de 300 atrações culturais gratuitas oferecidas no complexo natalino.

O evento é patrocinado por empresas como Saneago, Flamboyant Shopping, Flamboyant Urbanismo, O Boticário, Sicoob, Sistema OCB, Equatorial e Mobi Transporte, que apoiam a iniciativa e promovem a acessibilidade para todos os participantes.