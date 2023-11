Natal do Bem: 525 mil brinquedos serão distribuídos em Goiás

A Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) começou a distribuir os 525 mil brinquedos pelo Estado durante a campanha Natal do Bem. “Estamos muito alegres em poder fazer este Natal. Preparamos o que há de melhor para as crianças em situação de vulnerabilidade, com muito amor e carinho”, afirmou Gracinha Caiado.

Os brinquedos serão entregues a todos os 246 municípios, responsáveis pela distribuição gratuita a crianças em situação de vulnerabilidade social, oriundas de famílias inscritas no CadÚnico do governo federal. De acordo com o governador Ronaldo Caiado, o investimento de R$ 15 milhões é uma importante ação de inclusão social. “A importância desta ação é evitar que as crianças se sintam discriminadas, ao verem famílias de maior poder aquisitivo comemorando o Natal com presentes. Por isso, ninguém será excluído”, explicou.

Nesta primeira lista estão as cidades de Goianira, Campos Verdes, Anápolis, Trindade, Pires do Rio e Jaraguá, representada na cerimônia pelo prefeito Paulo Vitor Avelar. “Cada prefeito fará sua festa para levar esses brinquedos às crianças. Isso é respeitar o governo, o contribuinte e quem vai receber”, expressou.

O calendário de repasses segue até 13 de dezembro.