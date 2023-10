Natal do Bem da OVG abre chamamento público para apresentações culturais

Com inauguração prevista para o dia 16 de novembro, o Natal do Bem 2023, evento realizado pelo Governo do Estado, por meio da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e do Goiás Social, abre chamamento público para a contratação de 37 artistas. Divididas em duas modalidades, as apresentações serão ao longo dos 52 dias de festa: solo, duetos, trios e quartetos, no Palco Coreto; e grupos de música, dança, teatro e circo, no palco Palácio da Música.

Os shows devem, obrigatoriamente, ser de tema natalino ou com repertório contendo, no mínimo, 60% de músicas de Natal e serão apresentados durante o Natal do Bem, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia. A seleção será realizada em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura (Secult) e Universidade Federal de Goiás (UFG). O prazo para inscrição, que é realizada de forma on-line pelos links indicados no edital, é até 22 de outubro de 2023.

Para participar do chamamento de seleção, 60% do elenco e prestadores de serviço das apresentações devem viver em Goiás, com comprovante de residência dos últimos dois anos. Os cachês são de R$ 5 mil para o Palco Coreto e de R$ 20 mil para o Palácio da Música. O edital pode ser acessado no site da Fundação RTVE, da UFG (rtve.org.br/chamamento-publico/). O evento será realizado entre os dias 16 de novembro de 2023 e 6 de janeiro de 2024, de terça a sexta-feira, das 18h às 23h e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 23h.

“O Natal do Bem é um evento social que proporciona a todas as famílias a oportunidade de viver um Natal mágico e inesquecível. Quando fazemos um evento nessa proporção, com previsão de receber um milhão de pessoas, não estamos só levando o encanto das luzes às crianças, também estamos gerando emprego e renda, inclusive para artistas goianos que terão a oportunidade de mostrar todo seu talento”, destaca a presidente de honra da OVG e coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado.

Natal do Bem

Considerado o segundo maior evento natalino do país e o principal do Centro-Oeste, o Natal do Bem bateu recorde de público em 2022 ao receber mais de meio milhão de pessoas. Neste ano, a expectativa é que esse número seja superado e que um milhão de visitantes passem pelo local ao longo da festa. O Natal do Bem faz parte das ações do Goiás Social e conta com entrada e estacionamento totalmente gratuitos. Para 2023, serão mais de 400 apresentações.