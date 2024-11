Natal do Cerrado em Pirenópolis começa com desfile e atrações inéditas

Pirenópolis, Goiás, se prepara para uma nova edição do Natal do Cerrado, que começa na próxima segunda-feira, 25 de novembro. Este evento, que já é tradição, promete encantar turistas e moradores com novidades como a Parada de Natal e a Vila de Natal, além de reforçar atrações já queridas, como a Casa do Papai Noel. A cidade histórica se transforma em um verdadeiro cenário de luzes, cores e alegria, criando um ambiente mágico para celebrar o espírito natalino.

Este ano, o Natal do Cerrado destaca a união e o acolhimento. De acordo com o prefeito de Pirenópolis, Nivaldo Melo, a decoração foi pensada para refletir esses valores. Desde o portal de entrada até o Centro Histórico, cada detalhe é uma expressão de afeto e conexão. As ruas iluminadas não só embelezam a cidade, mas também reforçam a mensagem de resgatar as tradições e abraçar o novo. Assim, todos podem sentir a verdadeira magia do Natal enquanto percorrem as ruas cheias de encanto.

A programação do evento começa às 18h, com a inédita Parada de Natal, que levará para as ruas muita música e alegria. Às 19h15, será aberta a Vila de Natal, um espaço gastronômico e cultural localizado na Praça da Igreja Matriz. Em seguida, a Casa do Papai Noel abre suas portas para encantar crianças e adultos. E, para completar a festa, a Casa dos Presépios exibe uma coleção especial de arte local, celebrando a tradição do Natal com peças feitas por artesãos da região.

O Natal do Cerrado 2024 tem como objetivo consolidar Pirenópolis como um dos destinos mais encantadores do Centro-Oeste. A entrada é gratuita, e a programação segue até janeiro de 2025, oferecendo atrações para todas as idades. Então, venha viver a magia do Natal em Pirenópolis e crie memórias inesquecíveis com toda a família.

Programação Oficial – 25 de novembro (segunda-feira)

• Parada de Natal – 18h

• Abertura da Vila de Natal – 19h15

Local: Praça da Igreja Matriz (Centro Histórico)

• Abertura da Casa do Papai Noel – 19h30

Local: Rua da Prata, ao lado dos Correios (Centro Histórico)