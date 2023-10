Neto é preso por obrigar avó a trabalhar como faxineira para dar dinheiro a ele

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Pessoa Idosa (Deai) de Goiânia prendeu hoje, durante a fase oito da Operação Desumanus, Murilo Ikaro Carneiro, 25 anos, por exploração financeira, ameaça e injúria qualificada perpetradas em face de sua avó, de 71 anos de idade. Segundo as informações, a idosa, mesmo com sérios problemas de saúde, era obrigada pelo neto a fazer faxinas, lavar e passar roupas de terceiros para repassar dinheiro a fim de que o neto comprasse drogas.

A prisão foi feita no Setor Santos Dumont. A casa estava bagunçada e havia comida vencida na pia. A idosa vítima estava na quinta casa da semana, trabalhando como diarista. Uma neta confirmou os fatos. O autuado tem diversos registros de ocorrências como autor de roubos, furtos e tráfico de drogas.

O nome e qualificação do autuado estão sendo divulgados em razão de ser suspeito de praticar vários roubos na região leste da capital, conforme despacho do delegado responsável pela prisão, com fulcro na Lei nº 13.869/2019 e da Portaria nº 547/2021 – PC.