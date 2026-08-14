Celebridades

Nicole Kidman diz que jogaria carreira fora por Tom Cruise: “Eu não me importava”

Atriz relembrou os alertas que recebeu antes do casamento e explicou por que decidiu enfrentar o risco de ser conhecida apenas como a mulher do astro


Redação Tribuna do Planalto Por Redação Tribuna do Planalto em 14/08/2026 - 17:26

Nicole Kidman diz que jogaria carreira fora por Tom Cruise: “Eu não me importava”
(Imagem: Instagram)

Nicole Kidman afirmou que estava disposta a colocar a carreira em risco para viver o relacionamento com Tom Cruise. Em entrevista à edição de setembro de 2026 da British Vogue, a atriz relembrou que recebeu alertas sobre os possíveis impactos profissionais do casamento, mas decidiu ignorá-los porque estava apaixonada.

Kidman conheceu Cruise durante as filmagens de Dias de Trovão. Os dois se casaram em dezembro de 1990, quando ela tinha 23 anos e o ator já era uma das maiores estrelas de Hollywood.

Segundo Nicole, a decisão de se casar pareceu completamente natural. Os dois haviam se apaixonado intensamente e, naquele momento, ela não considerava a possibilidade de abrir mão do relacionamento para proteger a própria imagem profissional. “Claro que eu jogaria minha carreira fora. Eu não me importava”, declarou a atriz ao recordar o que pensava na época.

Atriz passou a ser tratada como “a mulher de Tom Cruise”

Nicole contou que pessoas próximas alertaram que o casamento poderia fazer com que ela fosse vista apenas como a esposa de Cruise. Depois da união, a previsão se confirmou e a atriz passou a ser frequentemente apresentada dessa maneira.

Mesmo assim, Kidman não considerava razoável deixar de se casar com o homem que amava por causa da carreira.

A australiana continuou atuando durante o relacionamento e dividiu a tela com Cruise em produções como Um Sonho Distante e De Olhos Bem Fechados. O casamento terminou em 2001, após pouco mais de uma década. Os dois adotaram Bella e Connor durante a união.

Novo divórcio também marcou a atriz

Na mesma entrevista, Nicole falou sobre o término recente com Keith Urban. Ela e o cantor se casaram em 2006, tiveram duas filhas e permaneceram juntos por quase 20 anos.

O pedido de divórcio foi apresentado em setembro de 2025 e o processo terminou em janeiro de 2026. A atriz revelou que havia imaginado uma trajetória diferente para a família e precisou se adaptar quando os planos não se concretizaram.

Kidman admitiu que passou por momentos de medo e vulnerabilidade, mas decidiu enfrentar a nova fase com esperança. Ela também rejeitou a ideia de que a separação de Tom Cruise a teria preparado para lidar com o novo divórcio, afirmando que cada experiência é diferente.

Atriz usa peruca para dançar sem ser reconhecida

Nicole Kidman ainda revelou uma estratégia curiosa para aproveitar momentos de lazer sem chamar atenção. Quando quer sair para dançar, a estrela usa óculos e, em algumas ocasiões, uma pequena peruca escura.

A atriz contou que costuma ir acompanhada de amigos e que o disfarce permite que ela dance com mais liberdade. Apesar de se definir como reservada e preferir encontros menores, Kidman também gosta de festas e chegou a frequentar raves em Ibiza durante viagens recentes pela Europa.

Leia mais:

Quem é Fernando Moreira Salles: o bilionário brasileiro que trocou os holofotes dos negócios pela poesia

Redação Tribuna do Planalto

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Simaria está de volta: cantora prepara primeiro DVD solo após pausa de quatro anos
Celebridades

Simaria está de volta: cantora prepara primeiro DVD solo após pausa de quatro anos

14/08/2026
Lúcio Mauro Filho revela câncer no intestino descoberto durante check-up
Celebridades

Lúcio Mauro Filho revela câncer no intestino descoberto durante check-up

13/08/2026
Leonardo reclama dos filhos e revela qual deles sempre liga: "Os outros nem sinal de fumaça dão"
Celebridades

Leonardo reclama dos filhos e revela qual deles sempre liga: “Os outros nem sinal de fumaça dão”

11/08/2026
Globo quer tirar Celso Portiolli do SBT com salário de R$ 3 milhões
Televisão e Cinema

Globo quer tirar Celso Portiolli do SBT com salário de R$ 3 milhões

11/08/2026
Gusttavo Lima é condenado após empresário receber 2 mil mensagens; entenda
Celebridades

Gusttavo Lima é condenado após empresário receber 2 mil mensagens; entenda

10/08/2026
Cliente pode impedir débito automático de empréstimo; entenda nubank fora do ar
Economia e Negócios

Nubank fora do ar: falhas no Pix, pagamentos e acesso ao aplicativo irritam clientes

14/08/2026
carreta da saúde
Saúde

População de Ceres passa a ser atendida por carreta de saúde da mulher; veja como funciona

14/08/2026
Metade das meninas que engravidam antes dos 14 anos não tem acesso ao aborto legal, aponta pesquisa
Saúde

Metade das meninas que engravidam antes dos 14 anos não tem acesso ao aborto legal, aponta pesquisa

14/08/2026
Relatório do Cimi aponta que assassinatos de indígenas subiram 22% em 2025 e superam média da era Bolsonaro
Brasil

Relatório aponta que assassinatos de indígenas subiram 22% em 2025 e superam média da era Bolsonaro

14/08/2026
Pesquisa