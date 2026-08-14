Nicole Kidman diz que jogaria carreira fora por Tom Cruise: “Eu não me importava”

Nicole Kidman afirmou que estava disposta a colocar a carreira em risco para viver o relacionamento com Tom Cruise. Em entrevista à edição de setembro de 2026 da British Vogue, a atriz relembrou que recebeu alertas sobre os possíveis impactos profissionais do casamento, mas decidiu ignorá-los porque estava apaixonada.

Kidman conheceu Cruise durante as filmagens de Dias de Trovão. Os dois se casaram em dezembro de 1990, quando ela tinha 23 anos e o ator já era uma das maiores estrelas de Hollywood.

Segundo Nicole, a decisão de se casar pareceu completamente natural. Os dois haviam se apaixonado intensamente e, naquele momento, ela não considerava a possibilidade de abrir mão do relacionamento para proteger a própria imagem profissional. “Claro que eu jogaria minha carreira fora. Eu não me importava”, declarou a atriz ao recordar o que pensava na época.

Atriz passou a ser tratada como “a mulher de Tom Cruise”

Nicole contou que pessoas próximas alertaram que o casamento poderia fazer com que ela fosse vista apenas como a esposa de Cruise. Depois da união, a previsão se confirmou e a atriz passou a ser frequentemente apresentada dessa maneira.

Mesmo assim, Kidman não considerava razoável deixar de se casar com o homem que amava por causa da carreira.

A australiana continuou atuando durante o relacionamento e dividiu a tela com Cruise em produções como Um Sonho Distante e De Olhos Bem Fechados. O casamento terminou em 2001, após pouco mais de uma década. Os dois adotaram Bella e Connor durante a união.

Novo divórcio também marcou a atriz

Na mesma entrevista, Nicole falou sobre o término recente com Keith Urban. Ela e o cantor se casaram em 2006, tiveram duas filhas e permaneceram juntos por quase 20 anos.

O pedido de divórcio foi apresentado em setembro de 2025 e o processo terminou em janeiro de 2026. A atriz revelou que havia imaginado uma trajetória diferente para a família e precisou se adaptar quando os planos não se concretizaram.

Kidman admitiu que passou por momentos de medo e vulnerabilidade, mas decidiu enfrentar a nova fase com esperança. Ela também rejeitou a ideia de que a separação de Tom Cruise a teria preparado para lidar com o novo divórcio, afirmando que cada experiência é diferente.

Atriz usa peruca para dançar sem ser reconhecida

Nicole Kidman ainda revelou uma estratégia curiosa para aproveitar momentos de lazer sem chamar atenção. Quando quer sair para dançar, a estrela usa óculos e, em algumas ocasiões, uma pequena peruca escura.

A atriz contou que costuma ir acompanhada de amigos e que o disfarce permite que ela dance com mais liberdade. Apesar de se definir como reservada e preferir encontros menores, Kidman também gosta de festas e chegou a frequentar raves em Ibiza durante viagens recentes pela Europa.

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