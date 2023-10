Nota Fiscal Goiana: 260 ganhadores ainda não resgataram prêmios

Os 260 consumidores goianos contemplados nos últimos quatro sorteios do Programa Nota Fiscal Goiana que ainda não resgataram os prêmios, podem fazer isso o quanto isso. Os que foram sorteados em julho só têm direito a solicitar o resgate do dinheiro até o próximo domingo, dia 08.

O resultado dos sorteios, com os nomes dos vencedores, está disponível no site do programa: www.economia.go.gov.br/nfgoiana/sorteios

No caso do sorteio nº 77, que distribuiu R$ 200 mil no final de junho, 50 pessoas ainda não resgataram os valores, incluindo duas premiações de R$ 5 mil. Eles têm até o próximo domingo (8/10) para fazer o pedido no site. Já para os 67 sortudos da lista de ganhadores do mês seguinte que ainda não solicitaram o resgate, a data-limite será em 25 de outubro. Um desses consumidores foi contemplado com R$ 10 mil.

O sorteio de agosto (nº 79) tem prêmio de R$ 5 mil à espera do dono e 53 nomes na lista sem pedido de resgate, que pode ser feito até 29 de novembro. A relação de vencedores mais recente, divulgada em 28 de setembro, aceitará resgates até 2 de janeiro de 2024. Entre os prêmios ainda não solicitados por 90 pessoas estão valores de R$ 10 mil e R$ 5 mil.