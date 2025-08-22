A polêmica em torno da CEI da LimpaGyn ganhou mais um capítulo nesta sexta-feira (22). O vereador Sargento Novandir (MDB) anunciou que vai recorrer à Justiça para contestar a criação da comissão na Câmara de Goiânia. O parlamentar, que já havia classificado o colegiado como “CEI da Barganha”, afirma que a iniciativa corre o risco de se transformar em mais uma investigação sem resultados práticos para a cidade.

Novandir disse acreditar no trabalho de parte dos integrantes da comissão, mas demonstrou desconfiança quanto às intenções de outros colegas. “Acredito que grande parte dos vereadores da CEI tem boas intenções, mas é importante garantir que a comissão não se torne um espaço para interesses pessoais. A população espera transparência e resultados concretos”, declarou.

Disputa política

A comissão foi proposta para analisar contratos da empresa responsável pela limpeza urbana da capital e ainda nem iniciou formalmente os trabalhos. Mesmo assim, já expôs divergências dentro da própria base do prefeito Sandro Mabel (União Brasil), que tem atuado para desestimular a investigação. Em coletiva recente, o prefeito disse ter “entregado para Jesus” a questão e cobrou da base governista maior unidade.

Novandir, por outro lado, reforça que os vereadores já dispõem de instrumentos suficientes para fiscalizar os serviços prestados pela LimpaGyn. “Nós vamos fiscalizar e somos autoridades competentes para isso. Eu mesmo já estive na empresa, acompanhei de perto a situação e tenho andado pelas ruas para verificar se há lixo. Nosso compromisso é fiscalizar com seriedade e garantir que cada decisão e recurso público traga benefícios reais à cidade”, disse.