Saúde

Novas diretrizes de cardiologia trazem mudanças no diagnóstico e prevenção

Entre as mudanças estão a valiação mais ampla da hipertensão e a maior ênfase em incentivar hábitos saudáveis


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 29/09/2025 - 10:00

saúde do coração
As doenças cardiovasculares continuam sendo a principal causa de morte no Brasil, responsáveis por mais de 380 mil óbitos por ano. (Imagem: Reprodução)

As doenças cardiovasculares continuam sendo a principal causa de morte no Brasil, responsáveis por mais de 380 mil óbitos por ano, segundo o Ministério da Saúde. Para enfrentar esse cenário, a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) divulgou novas diretrizes que atualizam a forma como médicos devem diagnosticar, tratar e prevenir os problemas do coração.

O que mudou?

Entre as principais alterações, estão:

  • Avaliação mais ampla da hipertensão: o limite de 140/90 mmHg continua sendo o diagnóstico oficial para pressão alta. Mas agora o médico deve considerar o risco global do paciente, levando em conta idade, histórico familiar, presença de diabetes e colesterol, além do estilo de vida. Isso permite identificar riscos mesmo em quem ainda não atingiu níveis considerados hipertensos.

  • Prevenção em primeiro plano: a nova orientação é reforçar o cuidado antes que a doença apareça. Há maior ênfase em incentivar hábitos saudáveis, como prática de exercícios, alimentação equilibrada, redução do sal e abandono do cigarro.

  • Medicamentos com foco em segurança e eficácia: algumas recomendações sobre o uso de remédios foram atualizadas para garantir que o tratamento seja eficaz e cause menos efeitos colaterais. Há também incentivo para usar terapias comprovadas e evitar práticas sem respaldo científico.

  • Atenção a grupos vulneráveis: idosos, pessoas com múltiplas doenças crônicas e moradores de regiões com pouco acesso a exames e consultas passam a ter protocolos mais direcionados, para garantir maior equidade no atendimento.

Por que isso é importante?

Para a SBC, o novo documento deve ajudar médicos de todo o país a oferecer diagnósticos mais precisos e tratamentos mais adequados, reduzindo internações e mortes evitáveis. A meta é que essas orientações não fiquem restritas aos grandes centros urbanos, mas cheguem também a cidades menores e regiões com menos estrutura de saúde.

“Estamos trazendo a ciência mais atualizada para a prática clínica do dia a dia. O desafio agora é implementar essas mudanças de forma ampla”, destacaram especialistas durante o congresso da entidade.

As novas diretrizes marcam um avanço para a cardiologia brasileira e buscam alinhar a prática médica no país com os padrões internacionais, sem perder de vista as realidades locais.

