Novas doações de artistas e setor privado ampliam humanização e acolhimento no Cora

Aliado ao alto padrão de atendimento, que abrange humanização e tecnologias inovadoras na área da saúde, o Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora) conta com a parceria de entidades da sociedade civil organizada, artistas e setor privado com doações para estruturar casas de apoio e projetos arquitetônicos anexos ao hospital, destinados a receber pacientes e familiares. O foco é ampliar o cuidado integral, o vínculo e o acolhimento durante o tratamento na unidade entregue oficialmente pelo governador Ronaldo Caiado nesta quinta-feira (25/9), que recebe cerca de 80% de seus pacientes vindos de municípios do interior.

Durante a solenidade de entrega, foram anunciadas novas doações de incentivadores que acreditam no marco único que o novo hospital público representa para a população de Goiás e de outras regiões do Brasil. “Vamos nesse projeto amplo. Vários empresários fizeram doações. Vamos dar continuidade, cada vez mais, às condições de atendimento”, afirmou o governador em discurso. As contribuições se somam ao investimento de R$ 255,9 milhões em recursos do Tesouro Estadual, aplicados na construção da maior obra da gestão Caiado.

A Rennova, multinacional brasileira referência em beleza estética, anunciou a doação de R$ 1 milhão. “É uma honra para nós da Rennova, como empresa goiana, participar deste momento histórico. Acreditamos que o setor privado pode e deve ser agente ativo na transformação social, e estamos juntos na luta contra o câncer infantil”, declarou o CEO da companhia, Leonardo Rezende.

O artista plástico Siron Franco fez a doação da obra Amazonas, arrematada em parceria entre a Cerrado Galeria de Arte e a plataforma Blombô, cujo valor arrecadado foi de R$ 150 mil. Já o piloto de motovelocidade Eric Granado doou um macacão de competição, exibido em vídeo durante a cerimônia, que passou a integrar as ações de leilão para captação adicional de recursos para as casas de apoio.

A área total destinada à construção do Cora é de 177 mil metros quadrados. O espaço receberá empreendimentos agregados que permitirão suporte fora do hospital. Um deles é o Lar dos Artistas do Amor, que já recebeu R$ 1 milhão do DJ Alok e apoio de artistas como Maiara & Maraisa, Gusttavo Lima, Leonardo, Jorge & Mateus e Chitãozinho & Xororó. A casa, atualmente em construção, terá área de 2,1 mil metros quadrados e contará com recepção, auditório, sala de TV, brinquedoteca, sala de aula, jardim, capela ecumênica, cozinha com refeitório e 20 apartamentos.

Já a Casa Ronald McDonald, com projeto já definido, será a maior da América do Sul e seguirá padrões 100% sustentáveis, com itens de eficiência energética, uso inteligente da água, telhado verde e investimento de R$ 22 milhões. Serão 22 apartamentos para acolher familiares de pacientes em tratamento “É uma honra estar aqui neste momento tão especial. A Casa Ronald McDonald Goiânia vai acolher as famílias que vêm de outras cidades e estados em busca de tratamento. Nosso compromisso é garantir dignidade e suporte durante todo o período de cuidado”, afirmou a gerente de parcerias do Instituto Ronald McDonald, Mariana Gomes.

O diretor-geral do Cora, Henrique Prata, qualificou a data de hoje como “uma das mais bonitas da história de Goiás” e enalteceu a articulação política e social que viabilizou a obra: “Eu nunca vi um hospital infantil abrir com uma demanda tão grande em tão pouco tempo. Crianças que não tinham onde se tratar agora recebem atendimento digno. É a maior obra de amor já feita neste estado.”

Caiado entrega o Cora, maior obra de sua gestão como governador