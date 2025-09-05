Nove de 13 produtos da cesta básica tiveram queda em agosto em Goiânia

Análise da Pesquisa Nacional de Preços da Cesta Básica de Alimentos para o período de agosto de 2025, realizada em parceria pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), apontou que o custo da cesta caiu em 24 das 27 capitais no mês passado. Goiânia teve queda no preço, com variação de -2,21% em relação a julho. No recorte acumulado ao longo do ano, a cesta tem queda de -1,85%. Na capital goiana, o valor em agosto foi de R$ 718,94.

Nove de 13

Entre julho e agosto de 2025, nove dos 13 produtos que compõem a cesta básica tiveram redução nos preços médios em Goiânia, com destaque para o tomate, que apresentou queda de 21,70%. A batata (-10,32%), o açúcar cristal (-2,97%), a manteiga (-2,7%), o café em pó (-1,67%), o feijão carioca (-1,37%), o arroz agulhinha (-0,8%), a carne bovina de primeira (-0,56%) e a farinha de trigo (-0,28%) completam a lista dos produtos com queda de preço.

Acumulado

No acumulado do ano, entre dezembro de 2024 e agosto de 2025, oito produtos registraram queda na capital de Goiás, com destaque para a batata (-27,97%) e arroz agulhinha (-27,06%). Completam a lista o feijão carioca (-11,74%), óleo de soja (-9,2%), açúcar cristal (-8,62%), carne bovina de primeira (-5,86%), banana (-5,67%) e manteiga (-3,45%).

Doze meses

No acumulado dos últimos 12 meses, sete produtos em Goiânia apresentaram acentuada redução: a batata (-42,32%), o arroz agulhinha (-25,3%), feijão carioca (-17,77%), banana (-6,17%), açúcar cristal (-5,77%), farinha de trigo (-2,44%) e leite integral (-0,94%).

Nacional

Entre julho e agosto de 2025, as quedas mais importantes no preço da cesta básica de alimentos nas 24 capitais onde houve redução ocorreram em Maceió-AL (-4,10%), Recife-PE (-4,02%), João Pessoa-PB (-4,00%), Natal-RN (-3,73%), Vitória-ES (-3,12%) e São Luís-MA (-3,06%), as seis capitais onde os índices de queda superaram os 3%. Em outras 11 capitais a redução nos preços foi superior a 2%.

Principais reduções em agosto

Tomate – O preço do tomate caiu em 25 cidades, com variações entre -26,83%, em Brasília, e -3,13%, em Belém. A maior oferta foi responsável pela queda do preço no varejo.

Arroz agulhinha – O preço médio do arroz agulhinha ficou menor em 25 das 27 capitais pesquisadas entre julho e agosto, com destaque para Macapá (-8,78%) e Florianópolis (-5,79%.). A maior oferta fez com que a comercialização ficasse mais lenta, pois os produtores ficaram à espera de melhores preços. No varejo, a tendência é de queda.

Feijão – O preço médio do feijão diminuiu em 25 das 27 cidades avaliadas. O tipo preto, pesquisado nas cidades do Sul, no Rio de Janeiro e em Vitória, apresentou queda em todas essas capitais, com destaque para Rio de Janeiro (-6,99%) e Vitória (-3,61%). Para o feijão carioca, cujo valor é coletado nas demais capitais, as quedas mais importantes foram em São Luís (-5,22%), Belo Horizonte (-4,67%) e Porto Velho (-4,19%). A colheita avançou e a oferta normalizada diminuiu os preços no varejo.

Batata – Entre julho e agosto de 2025, apenas Belo Horizonte (2,62%) registrou aumento no preço da batata. Nas demais capitais, houve diminuição do valor médio, com taxas entre -18,35%, em Florianópolis, e -4,36%, em Curitiba. A maior oferta explicou os decréscimos contabilizados no varejo.

Açúcar – O preço do açúcar diminuiu em 22 capitais entre julho e agosto de 2025. As principais reduções foram em Manaus (-5,84%) e Cuiabá (-5,19%). A baixa demanda interna sustentou a diminuição dos preços, apesar do esforço em segurar os estoques.

Café – O preço do café em pó caiu em 24 das 27 cidades pesquisadas, entre julho e agosto. As variações mais expressivas ocorreram em Brasília (-5,50%), João Pessoa (-4,79%) e Belo Horizonte (-4,75%). Mesmo com a colheita abaixo do que se esperava, os preços no varejo foram menores.

Carne bovina – O valor da carne bovina de primeira diminuiu em 18 capitais, com percentuais entre -3,87%, em Vitória, e -0,12%, em Florianópolis. As exportações de carne cresceram em agosto, apesar do aumento das tarifas norte-americanas, e a oferta de abate foi menor, mas, mesmo assim, algumas cidades apresentaram queda no varejo.

Óleo de soja – Os valores caíram em oito capitais, com destaque para Palmas (-3,10%). A demanda externa aquecida elevou o preço do óleo no varejo em 17 cidades, com oscilações entre 0,11%, em Porto Alegre e João Pessoa, e 2,57%, em Cuiabá.

Parceria

Em 2024, a Conab e o DIEESE firmaram parceria para acompanhar os preços da cesta básica, como contribuição à Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e à Política Nacional de Abastecimento Alimentar. Um dos resultados da parceria é a ampliação da coleta de preços de alimentos básicos de 17 para 27 capitais. Os resultados da pesquisa nas 27 capitais começaram a ser divulgados no mês passado.

