Nunes Marques cassa chapa de vereadores do PTC em Goiânia

O ministro Nunes Marques, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu pela nulidade dos votos da chapa de vereadores do PTC nas eleições de 2020, em Goiânia, por descumprimento da cota de gênero. Ele também determinou a recontagem de votos. Com isso, o vereador Paulo Henrique da Farmácia deve perder o mandato. Cabe recurso.

A decisão deu provimento a agravo regimental apresentado pelo diretório do PT em Goiânia. Pelo mesmo motivo, a Justiça Eleitoral já cassou as chapas do Cidadania, resultando na perda do mandato de Marlon Teixeira, e do PRTB, excluindo da Câmara Municipal Bruno Diniz e Santana Gomes.