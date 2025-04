O futuro já começou: evento em Goiânia une IA e digitalização

IA e digitalização são os principais pilares do Conexão Hytera 2025, que acontece em Goiânia no dia 10 de abril. O evento é promovido pela Hytera, empresa referência em radiocomunicação profissional no Brasil, e integra o programa de canais Hytera Wings, voltado à capacitação e certificação de parceiros estratégicos. Além disso, o encontro traz uma proposta ousada: acelerar a transição tecnológica do setor por meio do lançamento de um programa de trade-in, que permitirá a substituição de equipamentos antigos por novos modelos digitais com tecnologia de ponta.

IA e digitalização ganham ainda mais destaque com a apresentação de soluções voltadas para uma nova era de comunicação inteligente. De antemão, a Hytera pretende mostrar como a radiocomunicação pode se beneficiar da inteligência artificial para alcançar mais eficiência, segurança e precisão em operações críticas. Então, os parceiros participantes terão acesso a treinamentos exclusivos, palestras sobre tendências do mercado e inovações aplicadas a setores como serviços, segurança e áreas classificadas. Acima de tudo, o objetivo é fortalecer o ecossistema da marca com conhecimento técnico e oportunidades reais de negócio.

Com 11 anos de atuação no Brasil, a Hytera lidera o mercado de rádio DMR e se posiciona como pioneira em soluções integradas. O Conexão Hytera já impactou mais de 500 profissionais por ano, somando mais de 60 encontros em diversas regiões do país. Esta edição em Goiânia será realizada no hotel Holiday Inn e, após a programação técnica, os convidados ainda poderão participar de um happy hour, reforçando a proposta de networking qualificado. Desde já, o evento é uma chance valiosa para empresas que desejam acompanhar a transformação digital do setor e se destacar em um cenário cada vez mais competitivo.

