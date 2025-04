Goiás amplia bolsas do Pró-Atleta e cria benefício para competições internacionais

O Governo de Goiás anunciou um reajuste de 100% nos valores das bolsas nacionais do programa Pró-Atleta e a criação de uma nova modalidade de auxílio financeiro voltado a esportistas que competem em eventos internacionais. O projeto de lei com as atualizações será encaminhado à Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), com previsão de vigência para 2026. O anúncio foi feito, nesta quarta-feira (9/4), durante solenidade de entrega de 600 cartões do programa, com valores referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março já creditados.

O novo benefício, denominado Bolsa Atleta Internacional, prevê o repasse mensal de R$ 2 mil a atletas de alto rendimento que representam Goiás em torneios fora do país. Para o governador, o olhar diferenciado para o esporte, ao lado da educação, é fator determinante para construir um futuro melhor para os jovens goianos. “Vamos cuidar desses dois lados para que o jovem seja um vencedor, que esteja preparado para enfrentar as adversidades. É essa geração que eu quero construir no estado de Goiás”, destacou.

O Pró-Atleta contempla atualmente esportistas de 60 municípios em 55 modalidades e está dividido em três faixas de auxílio: Estudantil (250 bolsas de R$ 250), Estadual (300 bolsas de R$ 500) e Nacional (50 bolsas de R$ 750). Os critérios de seleção consideram o desempenho dos atletas em rankings oficiais das federações esportivas.

Desde sua reestruturação, o programa se consolidou por garantir estabilidade e previsibilidade aos beneficiários, com o pagamento das 12 parcelas anuais assegurado. Em 2025, estão previstos investimentos de R$ 3 milhões no programa, que já destinou R$ 14,2 milhões desde 2019. A expectativa é que o montante chegue a R$ 17,2 milhões até o fim de 2025.

O incentivo ao paradesporto também é prioridade: 15% das bolsas concedidas no próximo ano serão destinadas a atletas paralímpicos. Casos como o das jogadoras da seleção brasileira de vôlei sentado — Ádria Jesus, Nurya Almeida e Pâmela Pereira — mostram o alcance e impacto do programa. As atletas representaram Goiás nas Paralimpíadas de Paris, alcançando o quarto lugar na competição.

Apoio ao atleta

Além do apoio financeiro, o programa reforça o papel do esporte na inclusão social e na formação de talentos. Os recursos das bolsas podem ser utilizados para despesas com educação, saúde, transporte, alimentação, materiais esportivos e taxas de inscrição em competições. Atletas beneficiados destacam a importância do programa não apenas pelo aporte financeiro, mas pelo reconhecimento e valorização de modalidades ainda pouco conhecidas. “Sem esse apoio, não haveria tantas premiações nem tantos atletas representando o Brasil e Goiás”, pontuou José Ricardo Fernandes Vieira da Silva, de 12 anos, tetracampeão goiano e terceiro colocado no ranking nacional de BMX freestyle e BMX racing.

Já Tatiane Duque Martins, de 48 anos, que disputou o Mundial de Karatê Interestilos em Malta, ressaltou que o incentivo ajuda a dar visibilidade a esportes muitas vezes negligenciados. “É fundamental o incentivo — não apenas o financeiro, mas o reconhecimento. Minha modalidade ainda é vista por muitos como secundária”.

