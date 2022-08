“O importante, Bonner, estamos num governo sem corrupção”, diz Bolsonaro em entrevista

O presidente e candidato a reeleição à Presidência da República, Jair Bolsonaro (PL) participou na nesta segunda-feira, 22, da rodada de entrevistas do Jornal Nacional, da Rede Globo. Essa foi a primeira entrevista realizada com os presidenciáveis mais bem colocados nas pesquisas de intenções de votos de 2022, que terão 40 minutos para responder os questionamentos dos jornalistas e ainda terão um minuto final para fazer as considerações.

O candidato do PL foi sabatinado pelo jornalista William Bonner e Renata Vasconcelos. Jair foi questionado sobre vários temas da atual gestão, como: plano de combate e enfrentamento da pandemia da Covid-19, os ataques aos ministro do Supremo Tribunal Federal, Meio ambiente e etc

Nas considerações finais, Jair Bolsonaro teve um minuto para falar aos eleitores e aproveitou a para reforçar a queda no preço dos combustíveis, a transposição do São Francisco e o Auxílio Brasil. Questões que a equipe de campanha do candidato queria centrar na entrevista.