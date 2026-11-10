Goiânia recebe oficina gratuita de escrita criativa para mulheres negras em novembro

A escrita como caminho para expressar memórias, sentimentos e experiências será o tema de uma oficina gratuita voltada a mulheres negras em Goiânia. A atividade ocorre no dia 19 de novembro, das 19h às 21h, na sede do Bacae, no Setor Sul. Esta é a terceira edição da iniciativa, que integra a programação de manutenção do Ponto de Cultura Bacae e o projeto literário Sebo Bacae + Centopeia.

Com 30 vagas disponíveis, a oficina é destinada a pessoas maiores de 18 anos e será conduzida por Mel Gonçalves, responsável pelo Sebo Bacae + Centopeia. Atriz, poetisa, roteirista, performer e autora, ela propõe exercícios de escrita a partir das vivências, dos afetos e das perspectivas de mulheres negras.

A proposta é estimular a criatividade e transformar experiências pessoais em material para a produção literária. Mulheres de outras etnias também são convidadas a participar. “Esta oficina será um exercício para despertar emoções, lembranças e desejos”, explica Mel Gonçalves.

Formação artística e novas atividades do Bacae

A oficina faz parte do projeto de manutenção do Ponto de Cultura Bacae, que prevê uma agenda continuada de ações culturais e educativas nas áreas de dança, jogos, cultura digital e literatura.

Segundo Ingrid Costa, diretora artística do projeto, a iniciativa busca ampliar oportunidades de formação, criação e circulação artística, além de fortalecer a articulação entre diferentes agentes culturais.

A programação prevista para os próximos meses inclui, em fevereiro de 2027, a palestra “Artista DEF em Cena”, com Luana Katielly, em parceria com o Basileu França. A atividade abordará acessibilidade, diversidade e práticas inclusivas na dança e nas artes cênicas.

Também está prevista a oficina “Jogos Digitais – Primeiros Passos”, conduzida por Michelle Santos e destinada a estudantes da rede pública, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.

Em junho de 2027, o Grupo Bacae Dança realizará a segunda edição da Mostra Bacae Dança Experience. A proposta é incentivar a criação autoral dos bailarinos por meio da experimentação em dança contemporânea e apresentar os trabalhos gratuitamente à comunidade.

O projeto de manutenção do Bacae tem financiamento da Política Nacional Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal de Cultura de Goiânia.

Serviço

Oficina de Escrita Criativa para Mulheres Negras – 3ª edição