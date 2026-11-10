Economia e Negócios

Marca goiana Thear estreia no Brasil Eco Fashion Week e representa o Centro-Oeste

Com apoio do Sebrae, grife de Theodora Alexandre será a primeira da região a desfilar no evento de moda sustentável, em São Paulo, no dia 12 de novembro


Redação Tribuna do Planalto Por Redação Tribuna do Planalto em 10/11/2026 - 11:00

Marca goiana Thear será a primeira do Centro-Oeste no Brasil Eco Fashion Week. Desfile ocorre em 12 de novembro, em São Paulo, com a coleção Água e Ar. Foto: Divulgação

A moda autoral de Goiás terá espaço inédito na programação nacional de moda sustentável. A marca goiana Thear, criada pela estilista Theodora Alexandre, será a primeira do Centro-Oeste a participar do Brasil Eco Fashion Week (BEFW). Com apoio do Sebrae, a grife abre a programação de desfiles da décima edição do evento, no dia 12 de novembro, às 16h, no Oca Parque do Ibirapuera, em São Paulo.

Na passarela, a marca apresenta a coleção Elementos 2: Água e Ar, que dá continuidade ao projeto criativo inspirado nos quatro elementos da natureza. A narrativa começou em 2024, com as temáticas Terra e Fogo, apresentadas pela Thear durante o São Paulo Fashion Week.

A participação no BEFW representa um novo passo na trajetória da marca, que tem como características a valorização da identidade goiana, dos saberes artesanais e de processos produtivos mais responsáveis.

“Participar do Brasil Eco Fashion Week é a realização de um desejo que acompanha a Thear desde o início. Sempre acreditamos em uma moda que valoriza a nossa identidade, o trabalho manual e uma relação mais responsável com a produção”, afirma Theodora Alexandre.

Moda goiana busca novas conexões no mercado nacional

Além da apresentação da coleção, a estreia no evento abre oportunidades de aproximação com profissionais, criadores e consumidores interessados em moda autoral, design brasileiro e consumo consciente.

O Brasil Eco Fashion Week reúne desfiles, palestras, oficinas, experiências e atividades voltadas a negócios. A proposta é estimular o diálogo sobre sustentabilidade e os caminhos da indústria da moda, aproximando marcas e diferentes agentes do setor.

Para Theodora, o evento representa um espaço estratégico para ampliar a presença da produção autoral brasileira e dar visibilidade às referências culturais de diferentes regiões.

“A moda brasileira vive um momento muito interessante, em que as marcas autorais, a manualidade e as identidades regionais ganham cada vez mais espaço. Existe um olhar renovado para aquilo que é produzido no Brasil, para as nossas referências culturais e para a riqueza dos nossos processos criativos”, destaca a estilista.

Com a participação na edição comemorativa de dez anos do BEFW, a Thear leva referências de Goiás a uma das principais vitrines nacionais dedicadas à moda sustentável.

Redação Tribuna do Planalto

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