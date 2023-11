Oftalmologista é suspeito de passar a mão em corpo de paciente

Um médico oftalmologista foi preso suspeito de cometer crime de importunação sexual contra uma paciente durante atendimento em uma clínica, no Setor Oeste, em Goiânia. De acordo com a vítima, o homem teria esfregado o órgão genital ereto contra ela e passado a mão no corpo dela.

No interrogatório, o homem disse que só tocou a paciente porque ela teria “demorado a responder ao estímulo esperado no exame médico”.

De acordo com a polícia, o médico já tem outros dois registros policiais por importunação sexual nos anos de 2021 e 2022.

O homem foi preso em flagrante, mas liberado após passar por audiência de custódia na terça-feira (31).