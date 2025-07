Onça-preta é registrada pela primeira vez em reserva natural de Goiás

Uma onça-preta foi registrada pela primeira vez na Reserva Natural Serra do Tombador, localizada em Cavalcante, no norte de Goiás. As imagens inéditas foram captadas por armadilhas fotográficas instaladas na área de conservação, entre março e maio deste ano. Trata-se de uma onça-pintada melânica (Panthera onca), cuja coloração escura é resultado de uma mutação genética rara, presente em apenas 10% dos indivíduos da espécie. A aparição do animal é considerada um importante indicativo da qualidade ambiental da reserva. “O melanismo é uma alteração genética que aumenta a produção de melanina, pigmento responsável pela coloração escura dos pelos. Para que um filhote nasça com essa característica, pelo menos um dos pais também precisa ser melânico”, explica o biólogo Roberto Fusco, da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza (RECN).

Segundo ele, a presença da onça-preta reforça o papel da unidade como área de preservação efetiva. “A onça-pintada é uma espécie guarda-chuva, ou seja, sua proteção beneficia muitas outras formas de vida e ajuda a manter o equilíbrio do ecossistema”, afirma. A bióloga Mariana Vasquez, gerente da Reserva Serra do Tombador, destaca o impacto positivo do registro na comunidade local. “Essas imagens despertam o interesse e o orgulho de quem vive no entorno da reserva, e reforçam a importância de conservar as áreas naturais”, diz.

Espécie ameaçada

A onça-pintada é o maior felino das Américas e, no Brasil, sua presença é mais significativa na Amazônia e no Pantanal. Já no Pampa, é considerada extinta, e nos demais biomas (Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica), suas populações estão reduzidas e fragmentadas. Entre as principais ameaças à espécie estão o desmatamento, a caça retaliatória – principalmente após ataques a criações domésticas –, os atropelamentos em rodovias e os impactos das mudanças climáticas. “As onças são animais solitários e percorrem grandes áreas em busca de alimento e abrigo, podendo ocupar territórios de mais de 50 mil hectares. Por isso, é fundamental fortalecer as unidades de conservação e criar corredores ecológicos entre elas”, alerta Fusco.

Reserva estratégica

Com 8.730 hectares, a Reserva Natural Serra do Tombador é uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), criada há 20 anos e mantida pela Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza. A área é fechada ao público, recebendo apenas pesquisadores dedicados à conservação da biodiversidade e ao estudo do manejo integrado do fogo.

Até o momento, já foram registradas 437 espécies de plantas e 531 de animais no local. A reserva também é considerada uma Solução Baseada na Natureza (SBN), contribuindo para a regulação climática, a proteção dos recursos hídricos e o sequestro de carbono, além de desempenhar papel complementar na conservação da fauna da Chapada dos Veadeiros.

Leia também:

Goiás se destaca na alfabetização infantil com 72,7% das crianças alfabetizadas na idade certa