Operação combate crimes de exploração sexual infantil na internet

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC), deflagrou hoje a Operação Octopus. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nas cidades de Senador Canedo, Indiara, Jaraguá e Jataí.

As buscas visavam encontrar imagens e vídeos de crianças e adolescentes em situação de exploração sexual. Um homem foi preso em flagrante na cidade de Jaraguá pela prática do delito do art. 241-B do CPB (armazenar pornografia que contenha criança e adolescente), outras três pessoas foram conduzidas e ouvidas e diversos dispositivos eletrônicos apreendidos para análise.

A ação da DERCC/PCGO também demonstra a participação do Estado de Goiás na Operação Bad Vibes, deflagrada ne presente data em várias unidades da federação, com o mesmo intuito de combate à exploração sexual infanto-juvenil no ambiente cibernético.