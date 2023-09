Operação combate golpe da falsa central telefônica em Goiás e São Paulo

A Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo de Repressão a Estelionatos e Outras Fraudes (GREF/Deic), com o apoio do Departamento Estadual de Investigações Criminais de São Paulo cumpriu hoje mandados de busca e apreensão em São Paulo e Goiás, com o objetivo de reprimir crimes de fraude eletrônica e associação criminosa.

O fato investigado vitimou cidadão goiano que teve prejuízo financeiro de mais de R$ 100 mil e, conforme apurado, um dos criminosos se passou por entregador expresso e foi até a residência da vítima coletar cartão bancário e aparelho celular, posteriormente utilizados para transferir os valores de forma fraudulenta.

Essa fase da operação demonstra a parceria e integração entre as polícias civis de Goiás e São Paulo no combate a tais espécies de crimes.