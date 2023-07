Operação em Jataí prende cinco envolvidos em homicídios

A Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo Especial de Investigações Criminais de Jataí, realizou hoje a Operação Controle Total, para cumprimentos de mandados de busca e apreensão e de prisão. As cautelares foram cumpridas dentro do escopo de uma operação maior, Jataí + Segura, realizada continuamente na região há de uma semana, envolvendo todas as forças de segurança. Na oportunidade, foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva e oito mandados de busca e apreensão, de autores envolvidos em crimes de homicídio e tentativas de homicídios, naquele município e região.

Segundo o delegado Thiago Saad, os alvos são integrantes de facções criminosas. “A operação foi hesitosa, porque encontramos e prendemos todos os alvos”, considerou. Com um dos investigados, foram encontradas duas armas de fogo, as quais teriam sido usadas para a prática de crimes. “Esse mesmo alvo foi autuado em flagrante pela posse das armas e ainda por estupro de vulnerável, já que, no momento da entrada dos policiais, foi encontrado dormindo com a namorada, que é menor de 14 anos de idade”, explica.

A ação contou com o apoio da Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal (PRF) e contou com a participação de mais de 50 policiais.