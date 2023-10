Operação em Rio Verde combate tráfico de drogas e identifica líder de associação

A Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo Especial de Repressão a Narcóticos (Genarc) de Rio Verde, realizou, na manhã de hoje, a Operação Cidades, que prendeu cinco investigados por crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A operação abrangeu, além de Rio Verde, as cidades de Montividiu e Santo Antônio da Barra.

Durante a ação, foram cumpridos cinco mandados de prisão, incluindo um em desfavor de detento que se encontra preso no presídio de Rio Verde e seria o líder da associação criminosa. Além disso, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão. Um dos investigados foi achado em Campestre, e foi preso com o apoio da 17ª DRP de Trindade.

A operação contou com o apoio da Polícia Penal, que auxiliou a Polícia Civil com o compartilhamento de informações a respeito de quem seria o preso envolvido na associação. Mais detalhes da operação serão divulgados à medida que as investigações avançarem.