Operação Falsa Central combate fraude bancária em Goiás e outros estados

A Polícia Civil de Goiás, com apoio de outros estados, deflagrou a Operação Falsa Central para combater um grupo especializado em fraudes bancárias. O golpe envolvia a criação de uma falsa central de atendimento, onde vítimas eram induzidas a fornecer informações bancárias e realizar transferências via PIX. Até o momento, 27 vítimas goianas foram identificadas, e o prejuízo total é estimado em R$ 200 mil. A operação cumpriu 37 mandados de prisão e 58 de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Pernambuco.

Os criminosos usavam mensagens falsas alertando sobre compras fraudulentas e pedindo que as vítimas ligassem para um número “0800”. Quando as vítimas atendiam, eram enganadas por uma central telefônica falsa que simulava um atendimento bancário legítimo. Durante o “atendimento”, as vítimas forneciam dados ou instalavam aplicativos, permitindo que os golpistas transferissem os valores de suas contas bancárias.

Além das prisões, a investigação identificou 449 números de telefone usados pelo grupo e descobriu que centenas de outras vítimas em todo o Brasil foram afetadas. Os suspeitos podem ser processados por estelionato eletrônico, furto, associação criminosa e lavagem de dinheiro, com penas que podem ultrapassar 29 anos de prisão. A Polícia Civil alerta a população para desconfiar de contatos inesperados e reforça a importância de sempre confirmar transações bancárias diretamente com as instituições financeiras.