Dia das Mães: pesquisa do Procon Goiás aponta variação de até 201% em preços de presentes

O Dia das Mães está chegando — é no domingo (11/4) — e, para auxiliar quem ainda vai comprar presente, o Procon Goiás realizou pesquisa de preços dos itens mais buscados na data, como perfumes, flores, vestuário, maquiagem e eletrônicos. O levantamento foi feito entre os dias 22 e 29 de abril, em Goiânia e também em Rio Verde. Na capital, foram pesquisados 81 produtos em 32 estabelecimentos comerciais de diversas regiões.

Em Goiânia, a maior variação encontrada pelo Procon foi de 201% no vaso da flor calândiva, vendido entre R$ 19,90 e R$ 60. A smart TV 43” full HD AOC também apresentou uma diferença de preço expressiva, de mais de 100%. O eletrônico vem sendo comercializado de R$ 1.208 a R$ 2.455,50.

Com pouco mais de 100% de variação, os preços do livro “Você Pode Curar Sua Vida”, da escritora Louise L. Hay, chamou atenção. O item tem sido vendido de R$ 54,90 a R$ 109,90. A prancha de cabelo Gama Italy foi encontrada com uma diferença de mais de 60%, entre R$ 169 e R$ 270,90. Os filhos que optarem pela cesta de café da manhã, uma com 30 itens foi achada pelos pesquisadores entre R$ 250 e R$ 290.

A Confederação Nacional do Comércio (CNC) projeta para este ano um aumento de 6,5% nas vendas em relação ao ano anterior. A movimentação esperada é em torno de R$ 14,2 bilhões. A tendência do valor gasto por consumidor também é de crescimento, passando de R$205, valor de 2024, para R$ 250, em 2025.

Rio Verde

Os pesquisadores do Procon Goiás também estiveram em Rio Verde levantando preços de itens que são procurados como presentes para este Dia das Mães. Na cidade, os agentes visitaram 18 estabelecimentos comerciais e pesquisaram 69 produtos. O item com maior variação, de pouco mais de 92%, foi o vaso de orquídea, vendido de R$ 130 a R$ 250.

A diferença de preços do perfume La Vie Est Belle também chamou atenção. Foi de pouco mais de 70%, com o item sendo comercializado de R$ 576 a R$ 981,50. Nas lojas de maquiagens, um item com variação considerável (43%) foi o pó compacto BT Powder Bruna Tavares, vendido entre R$ 69,90 e R$ 99,99.

A pesquisa completa, com relatórios e planilhas, está no site do Procon Goiás.

Confira as orientações do Procon Goiás para compras do Dia das Mães

* Os produtos devem estar expostos com os devidos preços de maneira clara e bem visível. O produto deve mostrar dois preços: o total à vista e, no caso de parcelamento, o valor de cada parcela. Além disso, o estabelecimento é obrigado a informar que juros são praticados, a quantidade e o período de cada prestação.

* Nas compras realizadas fora do estabelecimento comercial, exija o comprovante da data de entrega que foi combinado. O prazo de desistência da compra, nesses casos, é de até 7 dias, contados da data da assinatura do contrato ou do recebimento do produto.

* Na escolha de perfumes nacionais ou importados, verifique se a embalagem contém todas as informações em língua portuguesa, como: instruções de uso, características, registro no órgão competente, prazo de validade, composição e identificação sobre o fabricante.

* Atenção à política de troca de cada estabelecimento. A empresa só é obrigada a realizar a troca do produto se o mesmo apresentar algum defeito.

* Exija sempre a nota fiscal, pois ela é importante caso seja necessário formalizar uma reclamação.

