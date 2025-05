Três morrem em dois acidentes em rodovias federais nesta segunda

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu, na manhã desta segunda-feira (5), dois acidentes graves nas rodovias federais BR-060 e BR-414, em Goiás. Três pessoas morreram.

O primeiro acidente aconteceu no km 245 da rodovia federal BR-060, no município de Indiara. Um veículo com cinco ocupantes capotou, na pista do sentido Goiânia – Rio Verde. Com o impacto, uma jovem de 19 anos morreu ainda no local. Outra passageira, de 21 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Os demais ocupantes, todos em estado grave, foram encaminhados ao Hospital de Indiara.

Colisão

A segunda ocorrência foi registrada no km 356 da BR-414, em Cocalzinho de Goiás. De acordo com informações preliminares, um carro de passeio colidiu frontalmente com um caminhão. O condutor do carro, um homem de 32 anos, morreu no local.

As ocorrências ainda estão em andamento.

Feriadão

Também hoje a PRF divulgou o balanço do feriado prolongado nas rodovias federais que cortam o estado. Durante os cinco dias de fiscalizações, iniciadas na última quinta-feira (30), foram registrados 19 acidentes, com 23 pessoas feridas e 3 mortes.

Durante o feriado cerca de 3,3 mil condutores foram flagrados em alta velocidade. Também foram flagradas 233 ultrapassagens proibidas, 55 motoristas dirigindo sob efeito de álcool e 158 condutores ou passageiros sem cinto de segurança ou com crianças fora do dispositivo adequado. Além disso, também foram registrados 3 acidentes com mortes.

