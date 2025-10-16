Operação Gatsby combate sonegação e venda clandestina de bebidas em Goiânia

A Secretaria da Economia, por meio da Receita Estadual, e a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Ordem Tributária (DOT) realizaram, nesta terça-feira (15/10), a “Operação Gatsby”, com apoio do Batalhão Fazendário da Polícia Militar. A ação ocorreu em nove distribuidoras de bebidas de Goiânia, localizadas em diversas regiões da capital, para combater a evasão fiscal no comércio de bebidas.

A operação mobilizou cerca de 80 servidores, divididos em equipes que saíram do Complexo Fazendário às 10 horas, sob o comando do delegado fiscal de Goiânia, Ricardo Lucena, e do delegado da DOT, Alexandre Alvim. A ação contou com o Apoio Fiscal Fazendário da Economia, além de auditores fiscais e militares do Batalhão Fazendário.

Irregularidades fiscais

A principal suspeita identificada foi o uso de máquinas de cartão (POS) registradas em nome de terceiros para evitar o pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Com essa prática, as empresas não emitem documentos fiscais nas vendas. As máquinas foram apreendidas e servirão de base para lavratura dos autos de infração pela Delegacia Fiscal Regional de Goiânia.

Segundo o delegado fiscal Ricardo Lucena, todos os estabelecimentos vistoriados apresentaram “indícios robustos de sonegação”. O delegado Alexandre Alvim destacou o caráter pedagógico da operação, que também visa coibir a venda clandestina de bebidas, especialmente diante de casos recentes de adulteração com metanol, substância que coloca em risco a saúde do consumidor.

Os investigados poderão responder por crime tributário e terão de pagar o ICMS sonegado. A ação reforça que a comercialização sem nota fiscal compromete a rastreabilidade e a qualidade dos produtos, além de afetar a arrecadação estadual. O nome da operação faz referência ao livro O Grande Gatsby, de F. Scott Fitzgerald, que retrata um milionário que enriqueceu com a venda clandestina de bebidas nos Estados Unidos.

