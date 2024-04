Operação Ghost Car desarticula esquema de estelionato em venda de veículos em Aparecida de Goiânia

A Polícia Civil de Goiás, por meio da 3ª Delegacia Distrital de Aparecida de Goiânia, conduziu nesta terça-feira, 02, a Operação Ghost Car, culminando na execução de 13 ordens judiciais. As medidas incluíram cinco prisões temporárias, quatro mandados de busca e apreensão, e quatro sequestros de bens. A investigação teve início após uma série de denúncias de estelionato envolvendo uma empresa de venda de veículos no Jardim Monte Cristo, em Aparecida.

As vítimas relataram terem sido atraídas por anúncios nas redes sociais e aplicativos de mensagens, oferecendo veículos a preços acessíveis e financiamento facilitado. Após contatos com vendedores fictícios, eram direcionadas à sede da empresa, onde encontravam outros representantes. Após efetuarem pagamentos de entrada, aguardavam o financiamento completo, que nunca se concretizava, resultando na não entrega dos veículos.

A organização criminosa operava abrindo e fechando empresas de venda de veículos em intervalos curtos, gerando um prejuízo estimado em um milhão de reais ao longo de três anos. A operação resultou no sequestro de três veículos, incluindo um de luxo, e um apartamento no Setor Parque Amazônia, com o objetivo de ressarcir parcialmente as vítimas.

As investigações continuam para identificar outros membros do grupo. Os detidos serão indiciados por estelionato, associação criminosa e falsidade ideológica. A divulgação das imagens dos suspeitos foi realizada conforme a legislação vigente, visando identificar outras possíveis vítimas do esquema fraudulento.