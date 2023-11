Operação Goiás Alerta e Solidário entrega quase 20 mil benefícios

O Governo do Estado, por meio do Goiás Social, concluiu nesta semana o envio de quase 20 mil donativos a municípios das regiões do Norte e Nordeste na Operação Goiás Alerta e Solidário. Ao todo, 1.140 famílias em vulnerabilidade social que vivem em áreas de difícil acesso foram visitadas por equipes da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e Corpo de Bombeiros, e receberam donativos como filtros de barro para água, cobertores, fraldas descartáveis geriátricas e infantis, além de pacotes do mix do bem, entre outros.

De acordo com a presidente de honra da OVG e coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, o objetivo da ação é minimizar problemas que podem ocorrer em casos de grande volume de chuvas em um pequeno intervalo de tempo. “Nosso papel é garantir a segurança e o bem-estar de quem mais precisa. E temos que nos antecipar e levar o quanto antes os donativos a essas famílias, porque depois que vier a cheia, é mais difícil chegar”, destaca.

Nesta primeira etapa da operação, o Goiás Social alcançou 995 famílias na zona rural e 145 famílias em áreas urbanas consideradas de risco. As entregas, realizadas em parceria com as prefeituras e com o Corpo de Bombeiros, saíram de Goiânia no dia 6 de novembro e chegaram a famílias de 31 municípios, entre elas a de Marly Pereira de Jesus, que vive na zona rural de Niquelândia, a 300 quilômetros de Goiânia. Na casa dela vivem três pessoas, incluindo a mãe, acamada, de 89 anos.

“Aqui onde a gente vive é muito sossegado, mas a gente sabe também que é longe da cidade, precisa passar por estrada de terra, porteiras… Quando chove então, fica mais difícil. Praticamente só passa se for de trator. Só quem tem essa dificuldade de acesso sabe como é importante essa ação, porque traz os alimentos pra gente, o cobertor e as fraldas que a minha mãe precisa, antes que apareçam os atoleiros”, conta a idosa de 68 anos.

Nestes nove dias da primeira etapa da Operação Goiás Alerta e Solidário, a OVG entregou benefícios em Alto Paraíso de Goiás, Campinaçu, Carmo do Rio Verde, Cavalcante, Colinas do Sul, Flores de Goiás, Formoso, Goianésia, Guaraíta, Guarinos, Heitoraí, Hidrolina, Itaguaru, Itapaci, Itapuranga, Niquelândia, Nova América, Padre Bernardo, Pilar de Goiás, Planaltina, Posse, Rialma, Rianápolis, Rubiataba, Santa Isabel, São João D’ Aliança, São Luiz do Norte, São Patrício, Teresina de Goiás, Uruana e Vila Propício.

Ações

A Operação Goiás Alerta e Solidário foi lançada em outubro deste ano, mobilizando diversas áreas do governo estadual. Além da entrega de donativos, inclui ações preventivas, de socorro e de reconstrução, como recuperação e manutenção da malha asfáltica; melhoria dos acessos a comunidades rurais; busca e salvamento com equipes de especialistas; entre outros.