Operação Harvest investiga contadora suspeita de articular esquema de sonegação em empresas de grãos

A Polícia Civil de Goiás deflagrou nesta terça-feira (19) a Operação Harvest, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT). A ação cumpriu mandado de busca e apreensão em Goiânia contra uma contadora suspeita de articular um esquema de sonegação fiscal em diversas empresas do ramo de grãos em todo o estado.

De acordo com as investigações, a profissional seria responsável pela criação de empresas “noteiras”, registradas em nome de terceiros usados como “laranjas”. Essas companhias emitiam notas fiscais de alto valor sem realizar o recolhimento dos tributos devidos, causando prejuízo aos cofres públicos.

A Polícia Civil informou que as apurações continuam para identificar outros envolvidos e dimensionar o montante total do dano tributário.