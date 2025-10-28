Operação Quíron mira fraude em veículos híbridos e elétricos

search
Fisco de Goiás investiga sonegação e autuações podem chegar a R$ 5 milhões


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 28/10/2025 - 15:12

Foto: Secretaria da Economia - Governo de Goiás

A nova fase da Operação Quíron, conduzida pela Secretaria da Economia do Governo de Goiás em 2024, investiga contribuintes que compraram veículos fora do estado e registraram com endereços falsos, com o objetivo de sonegar IPVA e ICMS. As autuações do Fisco podem atingir a cifra de R$ 5 milhões, enquanto outros 100 veículos permanecem sob análise.

A apuração identificou 172 veículos híbridos e elétricos registrados com endereço falso. Na primeira etapa, a operação detectou veículos comprados em Goiás e registrados em outros estados. Agora, a investigação alcança automóveis adquiridos fora do estado por contribuintes que residem em Goiás.

 

Tributos Devidos

Segundo o gerente do IPVA, Jorge Arêas, “os veículos são adquiridos, em sua maioria, no Distrito Federal, com o objetivo de pagar menos tributos. Nesses casos, os proprietários ficam sujeitos ao pagamento do IPVA devido em Goiás, à multa punitiva de 100% e ao Diferencial de Alíquotas do ICMS (Difal), que gira em torno de 4,5% do valor do veículo e pode ultrapassar 10% com juros e correção”.


Última fase da operação 

A terceira fase, a anterior, foi direcionada para veículos que usavam endereços falsos, inexatos ou de familiares para se beneficiar de isenção de tributos. Aproximadamente 500 proprietários foram identificados, parte regularizou a situação pagando tributos e multas ou ajustando os registros, enquanto outros poderão responder por crime contra a ordem tributária. Até o momento, 284 veículos foram autuados, totalizando mais de R$ 3 milhões em IPVA e multas, com quase R$ 2 milhões recuperados, e os trabalhos continuam para recuperar os valores devidos e responsabilizar os envolvidos.

Empresas de Aparecida ofertam mais de 1.800 vagas de emprego nesta semana

Avatar

