Operação Quíron mira fraude em veículos híbridos e elétricos

A nova fase da Operação Quíron, conduzida pela Secretaria da Economia do Governo de Goiás em 2024, investiga contribuintes que compraram veículos fora do estado e registraram com endereços falsos, com o objetivo de sonegar IPVA e ICMS. As autuações do Fisco podem atingir a cifra de R$ 5 milhões, enquanto outros 100 veículos permanecem sob análise.

A apuração identificou 172 veículos híbridos e elétricos registrados com endereço falso. Na primeira etapa, a operação detectou veículos comprados em Goiás e registrados em outros estados. Agora, a investigação alcança automóveis adquiridos fora do estado por contribuintes que residem em Goiás.

Tributos Devidos

Segundo o gerente do IPVA, Jorge Arêas, “os veículos são adquiridos, em sua maioria, no Distrito Federal, com o objetivo de pagar menos tributos. Nesses casos, os proprietários ficam sujeitos ao pagamento do IPVA devido em Goiás, à multa punitiva de 100% e ao Diferencial de Alíquotas do ICMS (Difal), que gira em torno de 4,5% do valor do veículo e pode ultrapassar 10% com juros e correção”.



Última fase da operação

A terceira fase, a anterior, foi direcionada para veículos que usavam endereços falsos, inexatos ou de familiares para se beneficiar de isenção de tributos. Aproximadamente 500 proprietários foram identificados, parte regularizou a situação pagando tributos e multas ou ajustando os registros, enquanto outros poderão responder por crime contra a ordem tributária. Até o momento, 284 veículos foram autuados, totalizando mais de R$ 3 milhões em IPVA e multas, com quase R$ 2 milhões recuperados, e os trabalhos continuam para recuperar os valores devidos e responsabilizar os envolvidos.

