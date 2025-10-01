Paço não detalha compromissos de Sandro Mabel em agenda oficial

A agenda oficial do prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), publicada no portal da Prefeitura, mostra que, nos meses de julho, agosto e setembro de 2025, a maior parte dos registros aparece apenas como “despachos internos” ou “despachos externos”, sem indicação de compromissos específicos. Além disso, a Prefeitura não divulga à imprensa a agenda completa do chefe do Executivo, e opta por repassar por canais oficiais apenas os compromissos que deseja tornar públicos.

Em julho, a maior parte dos eventos públicos com participação do prefeito foram concentrados em 8 de julho, quando a agenda registrou inaugurações e entregas em Campinas, como praças revitalizadas, iluminação de LED e containers no Mercado de Campinas. Fora essa data, os demais dias do mês tiveram apenas registros genéricos de despachos. Também aparecem o participação na Missa de Encerramento da Romaria de Trindade no dia 5 e agenda na Cidade de Goiás.

O padrão se repetiu nos meses seguintes. Em agosto, constam apenas três compromissos externos com detalhamento: a inauguração da Fonte do Parque Vaca Brava, que teria sido retirada do Parque da Lagoa, a canalização do Córrego Cascavel e uma entrevista em emissora de TV.

Em setembro, além do desfile cívico de 7 de Setembro e do mutirão realizado na Região Norte no dia 20, os registros também se restringem a anotações de despachos.

Nesta quarta-feira, 1º de outubro, não havia nenhum compromisso listado na agenda oficial do prefeito Sandro Mabel. Após questionamento da reportagem, a página foi atualizada para despachos externos e despachos internos. No entanto, o prefeito teve manhã de vistorias nos setores Universitário, Sul, Oeste e Vila Nova, conforme a assessoria de imprensa.

Redes sociais

Diferente do canal oficial, as redes sociais de Mabel registram diariamente incursões do prefeito nas mais diferentes pautas. Em julho, por exemplo, ele teve reunião no gabinete com o Delegado-Geral da Polícia Civil, André Ganga, participou de eventos do Sebrae, cumpriu agenda institucional no Ministério da Saúde, vistoriou obras da Saneago em execução e até fez ronda noturna para fiscalizar orgias e tráfico de drogas em parques da capital.

Em agosto, ele fez mais uma ronda noturna com a Guarda Civil Metropolitana para desmontar barracas de pessoas em situação de rua que teriam sido acolhidos em equipamentos sociais, visitou unidades de saúde com o senador Vanderlan Cardoso (PSD) em Senador Canedo, inaugurou escola do Sesi em Mineiros, esteve no Aterro Sanitário com o desembargador Maurício Porfírio, e gravou diversos vídeos pela cidade.

Em setembro, Mabel recebeu o embaixador do Japão, Teiji Hayashi, assinou Termo de Cooperação com a Polícia Rodoviária Federal e inspecionou o Terminal da Bíblia com vereadores, além de fazer visitas sem divulgação a feiras. Nesta terça-feira (30), Mabel esteve em Brasília para agenda nos ministérios de Portos e Aeroportos, Turismo e Saúde, sem qualquer informação publicada na agenda oficial.

Agenda oculta

Até o início desta gestão, a agenda do prefeito podia ser acessada diretamente a partir de um link disponível na página principal do site da Prefeitura de Goiânia. Na administração de Mabel, esse link foi retirado e não há caminho claro para acessar a agenda pelo Portal da Transparência, o que dificulta a consulta pelos cidadãos.

A divulgação de agendas oficiais é prevista em normas de transparência pública, como a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), que determina a publicidade de informações de interesse coletivo ou geral de forma ativa pelos órgãos da administração. O Decreto nº 7.724/2012, que regulamenta a lei no âmbito federal e serve de referência a estados e municípios, também dispõe sobre a obrigação de divulgação de compromissos de autoridades.

A Prefeitura de Goiânia passou a publicar agendas online em 2021, durante a gestão do então prefeito Rogério Cruz, em cumprimento às regras de transparência e acesso à informação.

A reportagem procurou a Prefeitura de Goiânia para questionar os motivos da retirada do link de acesso à agenda da página principal do site oficial, a ausência de detalhamento dos compromissos do prefeito Sandro Mabel nos últimos meses e quais medidas estão sendo adotadas para assegurar o cumprimento da Lei de Acesso à Informação no registro e divulgação da agenda oficial do chefe do Executivo municipal. Até o momento, não houve resposta, e a reportagem aguarda retorno.

Leia mais:

https://tribunadoplanalto.com.br/apos-assinatura-do-contrato-mabel-desiste-de-commander-blindado-outros-nove-veiculos-sao-mantidos/