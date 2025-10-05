Pagamentos por aproximação aumentam no Brasil e impulsionam expansão das carteiras digitais

Agosto de 2025 – O uso de carteiras digitais vem se consolidando entre os brasileiros como uma das formas mais práticas e seguras de realizar pagamentos. Em meio à rotina acelerada e à busca por conveniência, a tecnologia Near Field Communication (NFC) — que permite pagamentos por aproximação — tem se tornado uma alternativa cada vez mais presente no dia a dia de consumidores e empresas.

De olho nesse movimento, a Vólus, empresa especializada em cartões de benefícios e despesas corporativas, anunciou uma parceria com a Elo para integrar seus cartões à carteira digital do Google. A novidade permite que os clientes Vólus realizem pagamentos por aproximação diretamente pelo smartphone Android, dispensando o uso do cartão físico. A funcionalidade está disponível para cartões nas funções crédito, débito, alimentação, refeição, flexível, frotas, viagens e premiação, entre outros.

Segundo o presidente da Vólus, Glorivan Parreira França, a iniciativa foi pensada para acompanhar o comportamento dos usuários. “Mais de 54% das transações com os cartões físicos da Vólus com a Elo já ocorrem por aproximação, então, agora ampliamos essa possibilidade com ainda mais conveniência para os nossos clientes”, destacou.

O executivo reforça que a experiência do usuário é prioridade para a companhia. “Queremos tornar a vida das empresas e dos usuários finais dos nossos serviços mais simples e ágil. A integração com o Google Pay é apenas o começo. Em breve, também levaremos essa facilidade para celulares com outros sistemas operacionais”, adiantou França.

A adesão crescente aos pagamentos por aproximação reflete uma tendência nacional de digitalização financeira. De acordo com dados da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), 61,1% das transações presenciais no país já são realizadas via tecnologia NFC.

Seguros, rápidos e práticos, os pagamentos por aproximação se consolidam como um novo padrão de consumo no Brasil, impulsionando empresas a investir cada vez mais em soluções tecnológicas que unem agilidade e segurança no cotidiano financeiro dos brasileiros.

