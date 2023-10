Pai confessa que atirou na filha, mas diz que não teve intenção

O mecânico Claudemar Bernardes da Silva, de 47 anos, confessou que atirou na filha, a empresária Bruna Bernardes, de 23 anos, na noite de sábado, em Ipameri, no sudeste de Goiás. “Ele foi interrogado e confessou parcialmente o crime, alegando que disparou sem intenção de matar a própria filha”, contou o delegado Diogo Andrade Ferreira, responsável pelo inquérito. “Falta ouvir pessoas, inclusive a outra vítima, que ficou ferida, e ainda não pôde ser ouvida”, acrescentou o policial.

O feriado é o marido de Bruno, Max Uiller Silva, de 28 anos. Ele foi atingido no abdômen e está internado em um hospital de Catalão. Claudemar foi preso preventivamente na noite de ontem por policiais da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Ipameri. A arma utilizada nos crimes, uma espingarda calibre 12, foi apreendida. Segundo as investigações, o alvo do criminoso era sua ex-mulher, mãe de Bruna, que morava na casa da filha.