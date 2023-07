Pai e filho são presos em flagrante por furto em Itumbiara

Policiais civis do Grupo Especial de Repressão a Crimes Patrimoniais (Gepatri) de Itumbiara prenderam em flagrante, hoje, pai e filho, de 50 e 22 anos, respectivamente, por tentativa de furto de material de construção, fato ocorrido pela manhã no bairro Beira Rio I.

Os dois investigados foram flagrados no momento em que subtraíam tijolos e os colocavam em uma carreta para levá-los. Ambos foram surpreendidos por um terceiro, amigo do dono da obra, que logo iniciou a gravação do crime. Após o fato, retiraram os tijolos da carreta e fugiram do local.

A Polícia Civil, comunicada sobre o ocorrido, imediatamente iniciou as diligências no sentido de localizar os suspeitos e, após algumas horas, ambos foram localizados e presos em flagrante delito, sendo encaminhados ao Gepatri para realização do auto de prisão em flagrante.

Os investigados foram autuados por furto qualificado tentado, sendo encaminhados ao presídio de Sarandí sem direito a fiança, local em que permanecerão à disposição da justiça.